У Черкаській області врятували породіллю зі снігової пастки

Як розповіли кореспонденту УНІАН у прес-службі УДСНС у Черкаській області, близько 5 години ранку 19 січня у селі Ятранівка Уманського району у жінки розпочалися пологи.

Машина швидкої медичної допомоги, яка виїхала до жінки, застрягла у глибокому заметі і дістатися до села не змогла. На допомогу медикам виїхали рятувальники та фахівці місцевої філії дорожньо-експлуатаційної дільниці.

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Пробившись крізь глибокий сніг до машини швидкої допомоги, ні рятувальники ні дорожники далі проїхати не змогли.

Подолати півтораметрові кучугури снігу та дістатися до вагітної медикам вдалось на тракторі, який за викликом рятувальників прибув на місце з найближчої АЗС.

Поки медики займалися евакуацією жінки, рятувальники та фахівці дорожньої служби звільнили з кучугури снігу автомобіль швидкої допомоги. До пологового відділення уманської районної лікарні жінку доставили вже автомобілем швидкої допомоги. Через півгодини після прибуття до лікарні, 24-річна жінка народила первістка – хлопчика.