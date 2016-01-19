У двох областях України перевищено епідпоріг захворюваності на грип і ГРВІ / Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу щодо ліквідації наслідків негоди на території держави сказав голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.

"За інформацією Міністерства охорони здоров'я, ситуація щодо захворюваності людей на грип і гострі респіраторні інфекції на території держави знаходиться у межах норми. Перевищення епідеміологічного порогу зафіксовано лише у Донецькій області - на 68%, захворіло 2 тис. 528 осіб, й у Рівненській області - на 16,5%, де захворіло 3 тис. 511 осіб", - сказав Чечоткін.

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Як повідомляв УНІАН, 18 січня заступник міністра охорони здоров'я Роман Василишин заявив, що в Україні кількість смертей від грипу зросла до 46-ти.

Також він не виключив перевищення епідпорогу захворюваності на грип до кінця тижня.

Пізніше у МОЗ заявили, що дані про 46 осіб померлих від грипу не підтверджені центральною референс-лабораторією державного закладу «Український центр контролю та моніторингу захворювань».