У Львові двох людей госпіталізували з отруєнням невідомою речовиною

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 19 січня бригада «швидкої допомоги» доставила у Львівську обласну лікарню з квартири на вулиці Нечуя Левицького 43-річну жінку та 30-річного чоловіка, жителів області, які винаймали помешкання у Львові.

Зі слів потерпілих – вони отруїлися парами ртуті від розбитих термометрів.

Водночас, як зазначається в повідомленні, медики після обстеження потерпілих не підтвердили факт отруєння парами ртуті.

Подано заявку обласного лабораторного центру Держсанепідслужби України щодо проведення замірів залишків парів ртуті у житловій квартирі за вказаною адресою. Замір буде проведено 20 січня.