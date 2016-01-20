Черкащина: рятувальники витягли зі снігових заметів автомобіль з вагітною киянкою

Як повідомили УНІАН у прес-службі УДСНС у Черкаській області, 19 січня у селі Кривець у сніговому заметі застряг автомобіль Mercedes, який рухався до Києва. У салоні автомобіля, окрім водія, знаходилася вагітна жінка, яка скоро має народити.

Рятувальники розчистили засніжену ділянку дороги та, узявши авто на буксир, доставили його до найближчого населеного пункту.

Читайте такожУ Сумській області рятувальники звільнили зі снігового замету "швидку"

Крім того, у місті Сміла Черкаської області сьогодні рятувальники звільнили зі снігового замету автомобіль швидкої допомоги, який їхав за викликом до 75-річного хворого пацієнта.