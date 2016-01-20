Харківщина: мати п'ятьох дітей під час сну задавила півторамісячну доньку

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю та ЗМІ прокуратури Харківської області з посиланням на керівника Красноградської місцевої прокуратури Володимира Говоруху, 17 січня у місті Красноград 29-річна мати п'ятьох дітей ввечері після вживання алкоголю поклала у ліжко поруч із собою немовля і заснула. "Вранці жінка зрозуміла, що уві сні вона лягла на дитину та ненавмисно задушила її. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, смерть дівчинки наступила в результаті механічної асфіксії", - зауважив Говоруха.

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Він наголосив, що жінка ніде не працювала, жила на "дитячі" гроші, які виплачувала держава. Досудове розслідування проводиться за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України (вбивство, вчинене через необережність).

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу для жінки та повідомлення їй про підозру за фактом злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною (ст. 166 КК України).

Четверо дітей з сім'ї зараз тимчасово перебувають у центрі соціально-психологічної реабілітації. В рамках кримінального провадження буде перевірено виконання батьківських обов'язків щодо інших дітей, найстаршому з яких 8 років.

Максимальна санкція інкримінованих статей передбачає 5 років позбавлення волі.