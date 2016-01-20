У Черкаській області у 17 хворих виявлено свинячий грип / Фото УНІАН

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Департаменту охорони здоров’я Черкаської облдержадміністрації, серед більш як 50 хворих за результатами лабораторних досліджень у 6 виявлено парагрип, у 17-ти – грип типу А (H1N1 пандемічний).

За результатами щотижневого моніторингу захворюваності на грип та ГРВІ, з 7 по 15 січня в області захворіло 6 тис. 530 осіб (0,5% від загальної кількості населення).

Найвищі показники захворюваності за тиждень зафіксували в містах Умань та Черкаси, Городищенському, Корсунь-Шевченківському, Золотоніському, Уманському, Христинівському районах.

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Як повідомляв УНІАН, в Черкаській області через ускладнення від захворювання на пандемічний (свинячий) грип з початку епідемічного сезону (з жовтня 2015 року) померло 7 осіб, з них двоє – цього року.

У Черкасах у школах міста з 19 січня по 23 січня включно також запроваджено карантин.

18 січня у місті Умань Черкаської області міська влада на тиждень продовжила канікули в школах міста у зв’язку із загрозливою епідемічною ситуацією.

Як повідомляв УНІАН, за останніми даними МОЗ, в Україні від грипу померла 51 особа.