У Рівненській області оголошено карантин у зв'язку з грипом і ГРВІ

У Рівненській області у 11 районах із 16 оголошено карантинні заходи у зв'язку із зростанням захворювань на грип та ГРВІ.

За даними обласного управління охорони здоров'я, станом на 20 січня карантин оголошено в двох містах регіону (Рівному і Кузнецовську), а також Рокитнівському, Сарненському, Здолбунівському, Дубровицькому, Костопільському, Зарічненському, Березневському, Рівненському, Радивилівському та Гощанському районах. Частковий карантин введено у Володимирецькому районі, де навчальний процес призупинено в 4 школах та 4 дитсадках.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Радивилівській районній державній адміністрації, з 20 січня припинені заняття в школах району. Карантин триватиме до 2 лютого.

За минулий тиждень в Рівненській області епідемічний поріг по захворюваності на грип та інші ГРЗ перевищено на 16,5%. Всього захворіло 12166 осіб, серед яких 6951 дитина до 18 років (57,1%). Була госпіталізована 531 особа, з них 352 дитини.

Як повідомляв УНІАН, за даними міністра охорони здоров'я України Олександра Квіташвілі, станом на 19 січня до епідемічного порогу наблизилися 17 областей України, найвищі показники - в Донецькій та Рівненській областях. З початку епідсезону в Україні від грипу померла 51 людина.