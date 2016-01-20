У столиці захворюваність на грип та ГРВІ поступово йде на спад

У столиці кількість зареєстрованих хворих на ГРВІ та грип протягом 19 січня незначно зменшилася і становить 7 тис. 110 осіб.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міськдержадміністрації.

За даними Департаменту охорони здоров'я КМДА, станом на 20 січня у закладах охорони здоров'я, у складі яких функціонують інфекційні, терапевтичні та пульмонологічні відділення, на стаціонарному лікуванні перебуває 485 хворих на ГРВІ та 178 хворих на грип.

Так, з 178 хворих на грип 149 осіб отримують лікування в умовах відділень і 29 людей знаходяться у реанімаційних відділеннях. Крім того, серед хворих на грип та ГРВІ знаходяться на лікуванні 53 вагітні жінки.

Станом на 20 січня у столичних закладах охорони здоров'я в наявності 281 упаковка "Таміфлю" та 437 вільних ліжок.

Також нагадується, що 15 січня в Києві за добу було зареєстровано 4 тис. хворих, 16 січня – 2 526 тис. осіб, 17 січня – 627 осіб, а 18 січня – 7 тис. 253 людини.