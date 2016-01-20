В Одесу доставили 13 бійців, поранених в зоні АТО
17:35, 20 січня 2016Новини регіонів
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До Одеси бійці доставлені літаком, з аеродрому машинами швидкої допомоги їх привезли у Військово-медичний клінічний центр Південного регіону.
Черговий борт... 13 хлопців, 4 тяжких... / Фото: УНІАН
В Одесу сьогодні доставили 13 бійців, поранених в зоні проведення антитерористичної операції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це у Facebook повідомив волонтер Андрій Танцюра.
За його словами, четверо бійців – у важкому стані, їм терміново потрібні відповідні антибіотики.
«У нас черговий борт... 13 хлопців, 4 важких...», - написав Танцюра.
До Одеси бійці доставлені літаком, з аеродрому машинами швидкої допомоги їх привезли у Військово-медичний клінічний центр Південного регіону.
Як повідомляв УНІАН, попередній борт з пораненими прибув до Одеси 31 грудня 2015 року.
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