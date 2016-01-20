В Одесу доставили 13 бійців, поранених в зоні АТО

В Одесу сьогодні доставили 13 бійців, поранених в зоні проведення антитерористичної операції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Facebook повідомив волонтер Андрій Танцюра.

За його словами, четверо бійців – у важкому стані, їм терміново потрібні відповідні антибіотики.

«У нас черговий борт... 13 хлопців, 4 важких...», - написав Танцюра.

До Одеси бійці доставлені літаком, з аеродрому машинами швидкої допомоги їх привезли у Військово-медичний клінічний центр Південного регіону.

Як повідомляв УНІАН, попередній борт з пораненими прибув до Одеси 31 грудня 2015 року.