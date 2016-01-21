Карантин у школах Києва триватиме щонайменше до 27 січня

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив радник Київського міського голови Михайло Радуцький сьогодні під час брифінгу.

“Щойно відбулося засідання тимчасової надзвичайної комісії при КМДА, на якій ухвалено рішення не завершувати ті запобіжні заходи, які оголосило місто 16 січня. На сьогоднішній день вони (заходи) як мінімум до наступної середи (27 січня) продовжені”, - сказав він.

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Радуцький додав, що проведення олімпіад, які планувалися серед школярів у ці вихідні, також перенесено.

Як повідомляв УНІАН, київська влада прийняла рішення про тимчасове припинення навчального процесу в школах міста з 16 січня і до покращення епідситуації.

За даними КМДА, у столиці протягом 19 січня зареєстровано 7 тис. 110 хворих на ГРВІ та грип, 18 січня – 7 тис. 253 особи.

В Україні станом на 19 січня від грипу померла 51 людина.