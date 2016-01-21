У Києві на грип на ГРВІ нині хворіють 26 тисяч осіб

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час брифінгу.

"В місті Києві хворих, станом на вчорашній день, 26 тисяч 559 осіб, що на 33% нижче епідемічного порогу", - сказала вона.

На стаціонарному лікуванні, додала Донченко, перебуває 485 хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції та 178 пацієнтів, хворих на грип. 29 хворих на грип перебувають у реанімаційних відділеннях, з них 6 - на штучній вентиляції легенів.

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Водночас, станом на 19 січня, показники хворих на ГРВІ та на грип у стаціонарах становили, відповідно, 434 та 166 осіб.

Донченко також зазначила, що напередодні до стаціонарів міста Києва було госпіталізовано 98 хворих на ГРВІ.