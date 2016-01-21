У Києві на грип на ГРВІ нині хворіють 26 тисяч осіб
Директор Департаменту охорони здоров'я КМДА Тетяна Донченко повідомила, що у Києві нині понад 26 тисяч хворих на грип на гострі респіраторні вірусні інфекції.
У Києві на грип на ГРВІ нині хворіють 26 тисяч осіб / Фото: УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час брифінгу.
"В місті Києві хворих, станом на вчорашній день, 26 тисяч 559 осіб, що на 33% нижче епідемічного порогу", - сказала вона.
На стаціонарному лікуванні, додала Донченко, перебуває 485 хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції та 178 пацієнтів, хворих на грип. 29 хворих на грип перебувають у реанімаційних відділеннях, з них 6 - на штучній вентиляції легенів.
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Водночас, станом на 19 січня, показники хворих на ГРВІ та на грип у стаціонарах становили, відповідно, 434 та 166 осіб.
Донченко також зазначила, що напередодні до стаціонарів міста Києва було госпіталізовано 98 хворих на ГРВІ.