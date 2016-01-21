На Тернопільщині психічно хвора жінка вбила матір
У Тернопільській області психічно хвора жінка вбила свою матір.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, подія сталася учора в селі Смиківці Тернопільського району.
Читайте такожЧерез війну 6 млн людей в Україні потребуватимуть психологічної реабілітації
Про виявлену у будинку мертву матір із слідами насильницької смерті повідомив син загиблої.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група.
Чоловік зазначив, що у вбивстві підозрює свою 51-річну сестру, яка є інвалідом з дитинства і страждає психічними захворюваннями.
Читайте такожКиївщина: жінка, яка вбила свою дитину, виявилася психічно хворою
Жінка в скоєному зізналася. Вона розповіла, що під час сварки почала бити матір, яка від отриманих травм померла.
Підозрювана проходить лікування в психоневрологічному диспансері.
Правоохоронці призначили судово-медичну експертизу, за результатами якої вирішать питання щодо повідомлення жінці про підозру та обрання запобіжного заходу.