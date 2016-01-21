На Тернопільщині психічно хвора жінка вбила матір

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, подія сталася учора в селі Смиківці Тернопільського району.

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Про виявлену у будинку мертву матір із слідами насильницької смерті повідомив син загиблої.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Чоловік зазначив, що у вбивстві підозрює свою 51-річну сестру, яка є інвалідом з дитинства і страждає психічними захворюваннями.

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Жінка в скоєному зізналася. Вона розповіла, що під час сварки почала бити матір, яка від отриманих травм померла.

Підозрювана проходить лікування в психоневрологічному диспансері.

Правоохоронці призначили судово-медичну експертизу, за результатами якої вирішать питання щодо повідомлення жінці про підозру та обрання запобіжного заходу.