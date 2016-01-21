На Харківщині за добу рятувальники витягли зі снігових заметів 6 "швидких"

Про це повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС України в Харківській області.

За відомостями ДСНС, за минулу добу рятувальники також вилучили з заметів 4 легкових автомобілі. Всього для порятунку автомобілів з заносів були задіяні 40 рятувальників та 9 одиниць техніки ДСНС.

У відомстві зазначили, що всього за останні три доби сталося 64 випадки по вилученню автомобілів швидкої допомоги, 34 легкових та вантажних автомобілів.

Читайте такожЧеркащина: рятувальники витягли зі снігових заметів автомобіль з вагітною киянкою

«Крім того, на дорогах Харківської області працювало160 одиниць техніки та 201 робітників облавтодору, розчищено від снігу 1466 кілометрів місцевого значення та 1660 кілометрів державного значення. Техніка ДСНС виїжджала в разі відсутності техніки автодору яка була залучена на інших ділянках по прибиранню снігу. Безпосередньо по м. Харкову працювало 110 одиниць дорожньої техніки та залучено 107 робітників облавтодору. Для розчищення внутрішньо квартальних доріг залучено 1891 осіб з них 460 курсантів військових навчальних закладів», - йдеться в повідомленні.

Рятувальники зазначили, що за минулу добу до медичних закладів з обмороженням звернулось 3 особи. Загиблих немає.