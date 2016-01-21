У Тернополі зареєстровано першу смерть від пандемічного грипу / Фото УНІАН

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Держсанепідслужби в області, чоловік помер 19 січня, лабораторно підтверджено, що він хворів свинячим грипом.

Він поступив в лікарню у запущеному стані із діагнозом позалікарняна двобічна пневмонія. Загалом, за даними Держсанепідслужби, грип діагностовано у 19-ти жителів області, при цьому грип А/Н1N1 лабораторно підтверджено у 17-ти з них.

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Фахівці фіксують зростання рівня захворюваності, епідпоріг перевищено уже у 9-ти районах області з 17-ти, причому у Козівському – в 2,9 рази, у Тернополі – на 47,2%.

Наразі кількість хворих складає 2 тис. 442 особи, що складає 73,1% до кількості захворілих на попередньому тижні (3341).

Кількість хворих дітей складає 1 тис. 123 – 68,1% до кількості захворілих дітей на попередньому тижні (1649).

При цьому в Держсанепідслужбі зазначають, що цього тижня очікується приріст захворюваності і прогнозують, що на кінець тижня показник захворюваності перевищить епідпоріг приблизно в 2 рази.

Як повідомляв УНІАН, у зв’язку з ростом захворюваності, з 18 січня в школах Тернополя оголосили карантин.