Комісія Київради перевірить, чи завищені ціни на ліки проти грипу

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київради.

Як зазначив радник Київського міського голови Михайло Радуцький, КП "Фармація" було доручено не підвищувати ціни на противірусні препарати і медичні вироби під час сезонного загострення епідеміологічної ситуації.

Однак до депутатів профільної комісії звернулися кияни, які зафіксували, що ціни на ліки, в тому числі на противірусні препарати, в аптеках КП “Фармація” вищі, ніж в інших роздрібних аптечних мережах столиці, підкреслюється в повідомленні.

“В КП “Фармація” пояснили, що при встановлені цін на медпрепарати підприємство орієнтується на валютні коливання. І відповідно, при зростанні іноземної валюти зростає закупівельна вартість ліків, що тягне за собою приріст у роздрібній ціні. Проте міська влада залучала додаткові кошти, аби кияни могли купити ліки за пільговими цінами в КП “Фармація”. Наразі цього не відбувається. Ми перевіримо чому”, - сказав голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров'я та соціального захисту Олег Гелевей.

Читайте такожМедики прогнозують зростання захворюваності на грип та ГРВІ в Києві

До складу робочої групи увійшли члени постійної комісії Київради з питань охорони здоров'я та соціального захисту Олег Гелевей, Юлія Лобан, Юрій Крикунов. До інспектування також залучать представників Департаменту охорони здоров'я КМДА та безпосередньо представників КП “Фармація”, зазначається в повідомленні.