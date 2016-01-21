Чи врятує медична маска від зараження на грип

У КМДА наголошують на дотриманні маскового режиму для запобігання поширенню грипу / Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу в КМДА заявив радник Київського міського голови Михайло Радуцький.

Зокрема, говорячи про профілактичні заходи, він зазначив, що йдеться про запровадження додаткових санітарних обмежень у місцях великого скупчення людей - в магазинах, на ринках, підприємствах усіх форм власності.

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"Введений масковий режим у магазинах, для працівників... у місцях проведення масових заходів, на ринках, у ресторанах, кафе, в усіх підприємствах громадського харчування", - сказав Радуцький і зауважив, що масковий режим вводиться також у місцях надання адміністративних послуг.

Радуцький додав, що масковий режим стосується також громадського транспорту. "Водії, кондуктори будуть проходити додаткове обстеження кожного ранку. І якщо є ознаки захворюваності, вони не випускаються на роботу", - зазначив радник.

Крім того, він повідомив, що на сьогоднішній день ліжкового фонду вистачає. "Але на той випадок, якщо все ж епідемія буде поширюватись... досягнута домовленість міста Києва з Академією медичних наук України. Нам виділили додаткові ліжка Інститут інфекційних хвороб, Інститут пульмонології. Ми звернулися до міністерства з вимогою, щоб нам додаткові ліжка виділили для дітей у лікарні "Охматдит" і в лікарнях, які підпорядковані Міністерству інфраструктури", - сказав Радуцький.

Як повідомляв УНІАН, за даними КМДА, станом на 21 січня у столиці зареєстровано понад 26 тис. хворих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції.

На стаціонарному лікуванні перебуває 485 хворих на ГРВІ та 178 пацієнтів, хворих на грип. 29 хворих на грип перебувають у реанімаційних відділеннях, з них 6 - на штучній вентиляції легенів.

За даними СЕС, у Києві з початку епідсезону від грипу померли 7 осіб.