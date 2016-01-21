Через погодні умови затримується відправка гуманітарної допомоги на Донбас

У січні Штаб Ахметова зіткнувся з труднощами при доставці гуманітарних вантажів на Донбас через несприятливі погодні умови, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу. Деякі постачальники не змогли забезпечити своєчасну доставку продуктів у дніпропетровський розподільчий центр, де проходить завантаження фур, і звідки регулярно вирушають колони Штабу з гуманітарною допомогою. Про це на прес-брифінгу повідомила Римма Філь, координатор Гумштабу.

«Ми не змогли вчасно відправити автоколони на Донбас, які планувалися. Дуже сподіваємося, що цього тижня нам вдасться відправити ювілейну, 150-ю, автоколону з наборами виживання на непідконтрольну територію. Якщо погодні умови дозволять, то 150-я колона виїде завтра. І таким чином, всі наші плани будуть дотримані. Якщо погодні умови не дозволять відправити завтра фури, то запасів допомоги, яка зараз є в логістичному центрі на «Донбас Арені» вистачить для видачі мирним жителям до 25 січня», ‒ розповіла Римма Філь.

Читайте такожАдресну допомогу у лікуванні важких хвороб від Штабу Ахметова отримали понад 28 тисяч осібСьогодні всю ніч буде проводитися завантаження фур. Штаб зробить все можливе, щоб рано вранці, 22 січня, відправити в Донецьк і доставити на «Донбас Арену» 30 тисяч дорослих продуктових наборів. «Як тільки буде можливість, наші водії виїдуть. Вони – справжні герої, які возили і возять нашу допомогу і під обстрілом, і у важкі погодні умови зі снігом і ожеледицею. Всі зусилля спрямовані на доставку допомоги туди, де це необхідно», – повідомила Римма Філь.

За 1,5 року роботи Штаб Ріната Ахметова видав 6 млн. 100 тис. дорослих і 450 тис. дитячих продуктових наборів по обидві сторони лінії зіткнення. На Донбас було відправлено 3873 фури з більш як 77 тисячами тонн продуктів. Загальний шлях, який подолали автоколони – більш як 1,5 мільйонів кілометрів.

«Штаб Ріната Ахметова продовжує свою роботу. І буде надавати допомогу доти, поки вона буде необхідна. Її затребуваність показують соціологічні дослідження, про це свідчать відгуки людей похилого віку, багатодітних сімей, інвалідів і всіх тих, хто отримує нашу допомогу. До кінця січня у планах Гуманітарного штабу відправити в Донецьк ще 6 автоколон з продуктами для формування 160 тисяч наборів виживання», – підсумувала Римма Філь.