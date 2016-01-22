У Львові різко зросла захворюваність на грип та ГРВІ

У Львові станом на сьогодні фіксується різке збільшення захворюваності на грип та ГРВІ.

Про це УНІАН повідомив начальник управління охорони здоров'я Львівської міської ради Володимир Зуб.

За його словами, "ситуація з захворюваністю на грип в місті прогресує".

«У перший тиждень цього року була низька захворюваність. Зате на другий тиждень, з 11 по 18 січня, захворюваність почала зростати. Тоді було зареєстровано 4 534 випадки захворюваності на ГРВІ, приблизно половина з них – діти. Якщо аналізувати поточний тиждень, ситуація прогресує. І вже за три дні (понеділок, вівторок, середа) маємо 4 728 зареєстрованих випадків. Тобто, за три дні маємо стільки, скільки за весь минулий тиждень: в понеділок зареєстровано 1605 випадків, вівторок – 1490, середа – 1633 випадки ГРВІ. Я прогнозую, що до кінця тижня цей показник подвоїться, враховуючи динаміку», - зазначив Зуб.

Він також повідомив, що в стаціонарах Львова станом на четвер знаходяться 79 осіб з пневмонією, з них 22 дитини.

"Це не тільки вірусні пневмонії, але і бактеріальні. Є три важких пацієнти в реанімації лікарні швидкої допомоги, двоє з них – на штучній вентиляції легень", - наголосив начальник обласного управління охорони здоров'я.