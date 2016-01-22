В Одеському регіоні від пандемічного грипу вже померло 26 осіб

В Одеському регіоні кількість померлих від ускладнень, викликаних пандемічним грипом (штам AH1N1), збільшилася до 26 осіб.

Як повідомили УНІАН у Ситуаційному центрі швидкого реагування на грип при ОДА, з 26 померлих, 8 – в районах області, решта – в Одесі.

Читайте такожУ Черкаській області захворюваність на грип та ГРВІ перевищила епідпоріг на 37%, у Житомирі - на 16,8% У центрі зазначили, що за останній тиждень у стаціонари регіону з ознаками ГРВІ, грипу, пневмонії госпіталізовано 939 осіб.

«Епідпоріг не перевищено. Очікуємо надходження «Таміфлю» і його аналогів», - відзначили в центрі, додавши, що всі госпіталізовані отримують відповідну медичну допомогу.

Як повідомляв УНІАН, у медичних установах та школах Одеси з метою запобігання поширенню захворюваності на грип та ГРВІ введено карантин. Створено Ситуаційний центр швидкого реагування при ОДА.

Читайте такожУ Львові різко зросла захворюваність на грип та ГРВІГоловна особливість нинішньої санітарно-епідеміологічної ситуації в Одесі та області полягає у збільшенні кількості ускладнень у вигляді пневмонії серед хворих на грип AH1N1.

З бюджету Одеси виділено фінансування у розмірі 3 млн грн на придбання додаткових медикаментів і кисневих концентраторів для лікування пневмонії в умовах стаціонару міських лікарень. Аналогічна сума виділена з бюджету ОДА.