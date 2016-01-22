У Миколаївській області в період негоди 5 осіб загинули від переохолодження

У Миколаївській області в період ускладнених погодних умов (17-21 січня) зареєстрована загибель 5 людей внаслідок переохолодження.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС в Миколаївській області з посиланням на інформацію Миколаївського обласного центру медичної допомоги та медицини катастроф.

Читайте такожЗ початку року пунктами обігріву скористалися близько 36 тис. осібЗ метою запобігання травмування та загибелі людей внаслідок переохолодження, Державна служба України з надзвичайних ситуацій в області звертається до громадян з проханням дотримуватися правил поведінки у період низьких температур, аби уникнути переохолодження та обмороження.

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 20 на 21 січня в Миколаєві було знайдено тіло військового, який помер від переохолодження.