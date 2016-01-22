В Ужгороді введено карантин у школах через ГРВІ, у Рівному продовжено

Міський голова Ужгорода Богдан Андріїв підписав розпорядження про введення карантину у загальноосвітніх та навчально-виховних закладах міста через зростання захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник відділу охорони здоров’я Ужгородської міської ради Василь Решетар.

З його слів, сьогодні відбулося засідання міської протиепідемічної комісії, яка інформувала міського голову про епідеміологічну ситуацію із захворюваністю на ГРВІ серед населення Ужгорода.

«Так, із 14 по 21 січня зареєстровано 884 звернення за медичною допомогою з приводу ГРВІ, що в 1,8 рази більше від рівня епідемічного порогу (44,3 на 10 тис. населення). Найбільше хворих - 601, або 68% від загальної кількості, діти до 17 років. Це на 22,6% перевищує показники за попередній тиждень», - додав Решетар.

З його слів, порівняно з минулим тижнем удвічі зросла й кількість госпіталізованих хворих на ГРВІ, що на 79% більше, ніж за другий тиждень січня.

Також, за даними щоденного моніторингу відвідування дітей загальноосвітніх та навчально-виховних закладів, спостерігається динамічне зростання кількості відсутніх дітей, хворих на ГРВІ.

Згідно з розпорядженням Ужгородського міського голови Андріїва, карантин введено із 25 січня по 8 лютого.

У Рівному в школах та позашкільних навчальних закладах продовжено карантин до 29 січня у зв’язку з епідемією грипу та ГРВІ у місті.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Рівненського міськвиконкому, рішення про призупинення навчального процесу у школах та позашкільних навчальних закладах міста ухвалили сьогодні члени міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки.

За даними рівненських медиків, щотижневий рівень захворюваності грипом та ГРВІ з 15 січня по 21 січня 2016-го року перевищує прогнозований епідпоріг на 72,8%. Спостерігається тенденція до збільшення захворюваності грипом та ГРВІ серед дорослих та дітей.

Як повідомляв УНІАН, у школах Рівного в зв’язку з перевищенням рівня захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні захворювання (ГРВІ) з 18 по 22 січня запроваджено карантин.