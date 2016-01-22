У мешканця Івано-Франківська виявлено наркотичні речовини на понад 500 тисяч

15:30, 22 січня 2016
Новини регіонів
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В Івано-Франківську правоохоронці виявили у місцевого жителя наркотичні речовини вартістю понад 500 тис. грн.

Фото: УНІАН

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Національної поліції в Івано-Франківській області, 21 січня під час проведення обшуку за місцем проживання, виявлено та вилучено більше 2-ох кілограмів наркотичної речовини «Марихуана» та більше 40 грам психотропної речовини «Амфетамін». Такий обсяг заборонених речовин кваліфікується як особливо великий розмір і на чорному ринку коштує понад 500 тис. грн.

Працівники слідчого управління та оперативники провели необхідні першочергові слідчі дії з метою документування протиправної діяльності чоловіка. За вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 307 Кримінального кодексу України йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

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