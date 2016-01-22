На Сумщині епідпоріг щодо грипу та ГРВІ перевищено у 2,3 раза

Про це УНІАН повідомили у головному управлінні Держсанепідслужби у Сумській області.

«На Сумщині за останній тиждень станом на 22 січня захворюваність на ГРВІ та грип населення області різко зросла, показник становить 141,25 на 10 тис. населення, що у 2,3 раза вище порогового рівня (62,21). Перевищення епідпорогів відбулося у всіх містах та районах, крім Охтирського, Роменського, Шосткинського районів та м. Лебедин (всього в області 18 районів та 7 міст обласного значення). Загальна кількість захворілих становить 15 тис. 838 осіб, з яких 792 випадки – грипоподібні захворювання», – йдеться у повідомленні.

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Зокрема, захворіло 7,734 тис. дітей, що становить 48,8% всіх хворих. Захворюваність зросла в усіх вікових групах дитячого населення: серед дітей дошкільного віку від 0 до 5 років - зростання відбулося у 1,6-2,1 раза, у решті вікових груп від 6 до 17 років - зросла у 2,7 раза.

У стаціонари госпіталізовано 969 осіб або 6,1% захворілих (проти 585 – на минулому тижні), в т. ч. серед дітей 7,2%.

При моніторингових вірусологічних дослідженнях 35 осіб у 9 хворих виділено вірус грипу А (H1N1 падемічний) у містах Суми, Конотоп, Лебедин, Білопілля та Сумському районі (село Верхня Сироватка).

Як повідомляв УНІАН, станом на 18 січня у Сумській області перевищення епідеміологічного порогу захворюваності на грип та ГРВІ було зафіксовано у 5 із 18 районів та 2 містах.

Із 19 січня у навчальних закладах області оголошено карантин.

Станом на 21 січня в області від ускладнень грипу та ГРВІ померло 7 осіб.