У вінницьких школах карантин подовженo ще на тиждень

Вінницька міська комісія з надзвичайних ситуацій прийняла рішення не відновлювати навчання у школах до 29 січня включно / Фото УНІАН

Про це УНІАН повідомили у департаменті у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Читайте такожУ Києві за добу зареєстровано 6 372 хворих на грип та ГРВІ, з них 115 госпіталізовано

Так, за даними департаменту охорони здоров’я Вінницької міської ради, протягом поточного тижня (із минулої п'ятниці) з приводу захворюваності на грип та ГРВі до лікувальних закладів міста звернулось 3272 пацієнти, з них 1504 дитини, що становить 46%. Приріст захворюваності порівняно з минулим тижнем складає 9%, спостерігається зростання кількості викликів до хворих на ГРВІ та грип на 8%. За останні 7 днів госпіталізовано 101 хворих, з них 57 дітей.

«Сьогодні на лікуванні з грипом, ГРВІ та їх ускладненнями перебуває 28 дорослих, з них – 18 вірусних пневмоній, причому 8 з яких з важким перебігом", - розповідає в. о. директора департаменту охорони здоров’я Вінницької міської ради Світлана Стефанкова.

За її словами, крім того, на сьогодні у міській лікарні «Центр матері та дитини» на лікуванні перебуває 34 дитини з вірусно-бактеріальними пневмоніями та 41 дитина з ГРВІ. Такий рівень захворюваності характерний для даного періоду та не перевищує рівень останніх 5 років.

За словами медиків, епідпоріг у Вінниці від початку епідеміологічного сезону не досягався, але перебіг хвороб дуже важкий з швидкими ускладненнями. На сьогодні у місті зареєстровано вже 4 летальних випадки від вірусних пневмоній у дорослих, у всіх підтверджений вірус грипу типу В. Також померла одна дитина, яка мала важку супутню хворобу.

Враховуючи ризик поширення хвороби, якщо діти повернуться з канікул до навчання, комісією було прийнято рішення не поновлювати його ще тиждень.

В той же час, голова комісії Ігор Корольчук, дав доручення директору департаменту освіти Володимиру Буняку провести інформативну роботу з учителями та по можливості проводити дистанційне навчання.

Буняк в свою чергу відзначив, що після канікул скорочення програми не відбуватиметься, оскільки по кожному предмету є години повторення, за рахунок них діти і наздоганятимуть програму.