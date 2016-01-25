В 10 районах Чернівецької області подовжили карантин ще на тиждень

Про це УНІАН повідомила головний санітарний лікар Чернівецької області Наталія Гопко.

За її словами, карантин продовжили у Заставнівському, Вижницькому, Сторожинецькому, Хотинському, Кельменецькому, Сокирянському, Кіцманському, Сторожинецькому, Глибоцькому, Герцаївському районах Чернівецької області. Станом на 22 січня не оголошений карантин лише у школах Путильського району.

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За даними головного санітарного лікаря області, у 6 з 11 районів Чернівецької області станом на 22 січня удвічі перевищено епідемічний поріг із захворюваності на ГРВІ. Не перевищено епідемічний поріг лише у двох районах Чернівецької області – Хотинському та Путильському.

"Більше, як вдвічі, перевищені рівні епідпорогів у Вижницькому, Заставнівському, Кельменецькому, Кіцманському, Сокирянському та Сторожинецькому районах", - повідомила Гопко.

За словами медика, протягом останньої доби несуттєво зменшилась кількість звернень людей за медичною допомогою.

Лише 20 січня медики екстреної медичної допомоги здійснили понад 600 виїздів.

"Із них 209 виїздів до хворих із підвищеною температурою тіла. В тому числі ці виклики здійснилися до 97 дітей. Отож, фактично кожен третій буковинець, що звернувся у «швидку», мав підвищену температуру тіла", - повідомив УНІАН в.о. директора департаменту охорони здоров’я Чернівецької облдержадміністрації Юрій Лесюк.