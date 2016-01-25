У Чернівецькій області від пневмонії померли батьки трьох дітей

Як повідомила УНІАН головний санітарний лікар Чернівецької області Наталія Гопко, 21 січня померла мати, а 22 січня вранці – батько, 5-річну доньку госпіталізували у п’ятницю.

«Подружжя потрапило до лікувального закладу у вкрай важкому стані, лікарям не вдалося врятувати їхні життя», – зазначила санлікар.

Медики зауважують, що подружжя хворіло, проте не зверталося за медичною допомогою. У лікарні ситуацію вивчають. Попередній діагноз – пневмонія, яка стала ускладненням грипу, проте його потрібно ще підтвердити лабораторно.

За словами Гопко, за двома дітьми, які залишилися удома з бабусею, медики посилили нагляд.

Як повідомляв УНІАН, у школах 10 з 11 районів Чернівецької області продовжили карантин до 29 січня.