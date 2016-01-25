На Закарпатті кількість хворих на ГРВІ перевищила епідпоріг, оголошено карантин

На Закарпатті кількість хворих на ГРВІ перевищила епідпоріг на 12%, оголошено карантин / Фото УНІАН

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі управління охорони здоров’я Закарпатської ОДА з посиланням на заступника начальника відділу організації державного санітарно-епідеміологічного нагляду санітарно-епідеміологічної служби Закарпатської області Вікторія Дьордяй.

За даними СЕС, за період з 16 по 22 січня 2016 року до лікувально-профілактичних закладів області з приводу захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції звернулося 4578 осіб.

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«Відмічається зростання захворюваності у порівнянні з попереднім тижнем 2016 року на 68,4%. Показник захворюваності складає 36,4 на 10 тисяч населення, що на 12,3% вище епідемічного порогу», - додала Дьордяй.

За її даними, рівень амбулаторного звернення з приводу гострих респіраторних вірусних інфекцій збільшився за останній тиждень на 68,4%, в тому числі серед дитячого населення на 63,6% та дорослих - на 76,5%.

У СЕС також уточнили, що серед хворих 61% становлять діти віком до 17 років. Госпіталізовано 5,4% від усіх недужих, в т. ч. з них дві третини – діти.

«Вірусологічно підтверджено циркуляцію за звітній період вірусів парагрипу, РС – вірусів та вірус грипу А (H3N2 сезонний)», - додала Дьордяй.

З метою запобігання епідемічного поширення гострих респіраторних вірусних інфекцій припинено навчальний процес у 150 закладах області (72 - у Тячівському, 33 - у Свалявському та 45 - у Хустському районах). Також обмежувальні заходи введені на тиждень в тридцяти школах Великоберезнянського району, на два тижні - в шести школах Ужгородського району.

Довідка УНІАН. Розпорядженням Ужгородського міського голови від 22 січня 2016 року карантин введено у всіх 28-ми школах Ужгорода на період з 25 січня по 8 лютого 2016 року.