У Сумській області з початку року від переохолодження загинуло 6 осіб

Про це кореспонденту УНІАН повідомили сьогодні у прес-службі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області.

З метою запобігання травмуванню і загибелі людей внаслідок переохолодження, ДСНС в області звертається до громадян з проханням дотримуватися правил поведінки у період низьких температур, щоб уникнути переохолодження та обмороження.

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Як повідомляв УНІАН, станом на 18 січня на Сумщині 55 осіб постраждали від обмороження та переохолодження внаслідок зниження температури повітря і 3-є людей загинули.

Сумська облдержадміністрація доручила райдержадміністраціям та місцевим органам влади в регіоні посилити інформування людей про розміщення пунктів обігріву.

За даними гідрометцентру, в наступні дні погода в Сумській області буде обумовлена дією зони пониженого тиску, очікується температура повітря до 25 градусів морозу.