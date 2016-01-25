У Чернігівській області пандемічний грип захворіли 24 людини, двоє померли

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні Державної санітарно-епідеміологічної службі у Чернігівській області.

Згідно з повідомленням, штам вірусу грипу А(H1N1) виділено у 24-х випадках захворювання на грип у Чернігові, Прилуках, Ніжині та у 5 районах області.

Упродовж цього тижня на грип та ГРВІ захворіли понад 2,3 тис. мешканців області, у тому числі 1 тис.133 дітей. Водночас у регіоні рівень захворюваності нижче епідпорогу на 4,3%. Зафіксовано 132 випадки захворювання на грип у Чернігові, Прилуках та шести районах Чернігівщини.

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Карантин у навчальних закладах через епідемію грипу введено у Чернігові, Ніжині та Новгород-Сіверському, в окремих школах - у Бахмацькому та Щорському районах.

Як повідомлялося, за останніми даними, в Україні внаслідок ускладнень від грипу померло 72 людини.