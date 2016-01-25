На тимчасово окупованій території Донеччини від грипу та ГРВІ померло понад 300 людей
08:00, 25 січня 2016Новини регіонів
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Через неспроможність окупаціїної влади забезпечити населення необхідним медичним доглядом на тимчасово окупованій території Донецької області від грипу та ГРВІ загинуло понад 300 людей.
REUTERS
Про це повідомила прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
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“Окупаційна влада Донбасу не спроможна забезпечити місцеве населення необхідною медичною допомогою, що призводить до ускладнення санітарно-епідеміологічної ситуації. Встановлено, що на тимчасово окупованій території Донецької області від грипу та ГРВІ вже померло понад 300 осіб”, - говориться у повідомленні.
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