У Житомирській області епідпоріг із захворюваності на грип та ГРВІ перевищений на 21%

У Житомирській області станом на 25 січня епідпоріг із захворюваності на грип та ГРВІ перевищений на 21%.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, за даними Державної санітарно-епідеміологічної служби Житомирської області, такими є результати спостереження за епідситуацією із захворюваності на грип та ГРВІ в області.

Перевищення епідпорогу зареєстровано у 19 адміністративних територіях Житомирської області. Найвищі показники спостерігаються у Житомирському, Овруцькому, Новоград-Волинському, Червоноармійському, Ружинському районах та в місті Бердичеві.

Згідно з повідомленням, тільки за минулий тиждень в Житомирській області на грип та ГРВІ захворіло 14 тис. 568 осіб, з яких 46,6% – діти до 17 років. Госпіталізовано 994 особи, з них – 581 дитина.

Рішенням місцевих органів влади районів області призупинено навчальний процесс у 398 школах та 60 дитячих дошкільних закладах. Для запобігання подальшому зростанню захворюваності на грипп та ГРВІ у 138 школах Баранівського, Попільнянського районів та м. Житомира й Бердичева продовжено канікули до кінця січня.

За результатами лабораторних досліджень матеріалу хворих встановлено, що з початку епідсезону (з жовтня 2015 р.) у 25-ти випадках виявлено вірус грипу типу А(H1N1) пандемічний, проте у більшості випадків превалюють аденовіруси (41,7%), віруси парагрипу (31,2%) та РС-віруси (20,8%).

Як повідомляв УНІАН, 14 січня у позашкільних закладах Житомира з метою запобігання поширенню захворюваності на грип та ГРВІ введено карантин.

У Бердичеві два тижні тому було зафіксовано смертельний випадок, спричинений захворюванням на свинячий грип. Загалом в Україні від ускладнень грипу померло більше 60 осіб.

Довідка УНІАН. У Житомирській області 23 райони та 5 міст обласного значення.