Гуманітарний штаб взяв під повний супровід 71 дорослого і 9 дітей Маріуполя, які потребували невідкладного лікування

Пройшов рік з дня трагедії в Маріуполі. 24 січня 2015 року під обстріл потрапив житловий мікрорайон Східний. 31 людина загинула, більше сотні отримали поранення. За рішенням Ріната Ахметова, Гуманітарний штаб взяв під повний супровід 71 дорослого і 9 дітей, які потребували невідкладного лікування, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу. За перші кілька місяців більшість з них пройшли лікування і виписалися з лікарень. Ще 4 тяжкопоранених дитини отримували підтримку протягом всього 2015 року.

Читайте такожАдресну допомогу у лікуванні важких хвороб штабу Ахметова отримали понад 28 тисяч осібВесь цей рік за право повноцінно жити боролася і 15-річна Ліза Ніколаєнко. Дівчинка отримала важкі поранення. Обстріл наздогнав її на вулиці. Осколки снаряда попали в стегно, роздрібнили кістку руки. «Я взагалі не думала, що все може закінчитися добре. Думала, що при таких ситуаціях не виживають. А коли прийшла до тями, побачила поруч загиблих, що лежать прямо на дорозі. Всі навколо у вогні», ‒ поділилася спогадами Ліза.

Дівчинка перенесла кілька операцій у Києві, носила апарат Єлізарова, а в роздроблену кістку руки їй вживили титанову пластину. Після Ліза проходила реабілітацію в спеціальному санаторії в Одесі, зараз вона повернулася додому. Наприкінці січня у Лізи планується операція по зняттю пластини. Нарешті, рука дівчинки зможе повністю функціонувати.

Читайте такожШтаб Ахметова підтримує ініціативу ЮНІСЕФ по грудному вигодовуванню в зоні військових дій«Четверо найважчих постраждалих дітей проходили лікування і реабілітацію протягом усього року. Хлопці у віці від 3 до 15 років отримали від Штабу медикаменти та технічні засоби реабілітації. Деякі з них буквально заново вчилися ходити, працювати ручками. Їх історії стали частиною життя і роботи наших співробітників, які переживали і робили все можливе, щоб їм допомогти», ‒ розповідає Ірина Темерко, керівник напрямку «Адресна допомога» Штабу.

Штаб Ріната Ахметова надав постраждалим в Маріуполі комплексну допомогу: лікування, психологічну підтримку та забезпечення продуктами. Понад 500 сімей, у яких було зруйноване житло, отримали продуктові набори.

З сім'ями, які втратили близьких, у яких були поранені, працювали психологи Штабу. Багатьом ця підтримка фахівців допомогла повернутися до життя і подолати страхи. В одній із сімей 9-річна дитина боялася навіть увійти в свою вцілілу квартиру. Вони змогли повернутися в рідні стіни тільки через півроку. Весь цей час консультації з психологами проходила і дівчинка, і її мама. Таких випадків було багато. І вже в лютому 2015 року психологи Штабу почали масштабну роботу в школах Маріуполя, щоб допомогти дітям впоратися з психологічною травмою після обстрілу.

Читайте такожПостраждалим в Українську Штаб Ахметова надає допомогу продуктами і лікамиЗа весь час роботи Штабу Ріната Ахметова адресну допомогу на лікування отримали понад 20 тисяч дорослих і дітей. 49 тисячам дітей і 6 тисячам дорослих надана психологічна допомога.