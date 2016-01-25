Гідрометцентр України спростовує інформацію про загрозу сильних снігопадів у Києві

Український гідрометцентр спростовує інформацію про загрозу сильних снігопадів у Києві.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, Укргідрометцентр для Постійної комісії Управління з надзвичайних ситуацій КМДА сьогодні о 9.30 надав наступну інформацію: «Вдень 25 січня та вночі 26 січня випадатиме сніг та мокрий сніг, кількість опадів вдень складе 3-5 мм, вночі 4-6 мм, приріст снігового покриву за цей період досягне 8-10 см».

При цьому штормове попередження про сильні снігопади Укргідрометцентр не складав.

Станом на 14.00 понеділка, 25 січня, кількість опадів у вигляді снігу в Києві становила 2 мм, до 20.00 очікується ще 3-4 мм, протягом ночі 26 січня очікується 4-6 мм опадів, приріст снігового покриву складе 8-10 см.

Вдень у вівторок, 26 січня, істотних опадів не передбачається.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 січня, в КМДА з посиланням на Укргідрометцентр попередили, що на Київ насувається снігопад, який, за попередніми даними, триватиме до вечора 26 січня. У зв'язку зі снігопадом в'їзд у місто великогабаритного транспорту обмежений з 16.30.