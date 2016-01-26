У Тернополі затримали працівницю лікарні при отриманні 2 тис. доларів хабара

У Тернополі затримали керівника відділу кадрів однієї з тернопільських лікарень при отриманні хабара.

Як повідомили УНІАН у секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 41-річну жительку обласного центру співробітники Управління захисту економіки та слідчого управління НП України в Тернопільській області затримали.

Правоохоронці встановили, що керівник відділу за допомогу у працевлаштуванні на посаду медсестри вимагав 2 тис. доларів. Зафіксовано факт передачі грошей, речові докази вилучено.

За фактом одержання неправомірної вигоди розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) - карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.