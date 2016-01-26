У Донецькій області зареєстровано 206 випадків переохолодження громадян
12:21, 26 січня 2016Новини регіонів
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З них 148 осіб було госпіталізовано.
Надання медичної допомоги при обмороженні / Фото: УНІАН
У Донецькій області за станом на 26 січня зареєстровано 206 випадків переохолодження громадян, 12 осіб загинуло.
Про це повідомляє Управління інформаційної політики та з питань преси Донецької військової цивільної адміністрації.
"За станом на 26 січня 2016 року в області зареєстровано 206 випадків переохолодження громадян, з них 148 осіб були госпіталізовані, 46 - відмовилися від госпіталізації, 12 осіб загинуло", - йдеться в повідомленні.
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