У Донецькій області зареєстровано 206 випадків переохолодження громадян

У Донецькій області за станом на 26 січня зареєстровано 206 випадків переохолодження громадян, 12 осіб загинуло.

Про це повідомляє Управління інформаційної політики та з питань преси Донецької військової цивільної адміністрації.

"За станом на 26 січня 2016 року в області зареєстровано 206 випадків переохолодження громадян, з них 148 осіб були госпіталізовані, 46 - відмовилися від госпіталізації, 12 осіб загинуло", - йдеться в повідомленні.