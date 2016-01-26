У Чернігівській області епідпоріг з грипу та ГРВІ перевищений на 40,2%

У Чернігівській області епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ станом на 25 січня перевищено на 40,2%.

Про це УНІАН повідомили в обласному центрі інформаційно-аналітичних технологій та пропаганди здорового способу життя.

Згідно з повідомленням, ситуація із захворюваністю на грип в Чернігівській області за останні кілька днів різко погіршилася. Свідченням цього є збільшення випадків хвороби серед дітей, громадян похилого віку, а також три летальні випадки. Померли три жінки у віці від 39 до 60 років, двоє з них - медичні працівники.

Станом на 25 січня в Чернігівській області захворіли на ГРВІ та грип майже 18400 осіб, понад 9600 з них – діти.

Крім того, лікарі відзначають, що хвороба тільки набирає обертів, а в лютому-березні слід чекати другої хвилі активності вірусу.

За інформацією управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА, нині в області функціонують майже 600 інфекційних ліжок та 30 відділень з палатами інтенсивної терапії, оснащеними апаратами штучної вентиляції легень, фібробронхоскопами, наркозно-дихальною апаратурою.

Читайте такожУ Києві від пневмонії померли 18 осіб, на Буковині 5, в Одеському регіоні ще 2 людиниКрім того, додатково передбачено розгортання і перепрофілювання ще 300 ліжок. Бригади для надання консультативної та невідкладної допомоги укомплектовані в повному обсязі.