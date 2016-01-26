У Дніпропетровській області епідпоріг щодо грипу перевищено вдвічі, у Харкові оголошено карантин

У Дніпропетровській області станом на 26 січня епідемічний поріг із захворюваності на ГРВІ та грип перевищено вдвічі.

Про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник Головного управління Держсанепідемслужби України в Дніпропетровській області Андрій Кондратьєв.

За його словами, у Кривому Розі поріг перевищено в 2,4 разу, в Широківському районі — в 3,3 разу, в Межівському та Покровському районах — в 3 рази.

«У Дніпропетровську епідемічний поріг не перевищено, але ми перебуваємо в прикордонній стадії. Очікуємо, що з дня на день і в Дніпропетровську ми переступимо цей поріг», - відзначив Кондратьєв.

Він повідомив, що минулого тижня кількість хворих на ГРВІ та грип в області становила близько 30 тис. осіб, тоді як тижнем раніше захворіло 14 тисяч осіб.

За словами Кондратьєва, штам грипу H1N1 виявлено у 32 хворих. За його інформацією, 25 січня в Новомосковському районі зафіксовано смерть від ускладнень свинячого грипу (штам H1N1) 60-річного чоловіка.

За даними управління Держсанепідемслужби, у Дніпропетровській області рівень вакцинації проти грипу становив 1%.

«Для населення, яке належить до групи обов'язкової вакцинації, ми показали рівень один із найвищих по Україні — 95,5%. Що стосується загальної маси населення, в більшості випадків ставлення до вакцинації негативне. Це призвело до того, що рівень вакцинації в Дніпропетровській області становить 1%», - відзначив Кондратьєв.

У Харкові у загальноосвітніх закладах призупинено навчальний процес через грип та ГРВІ.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Харківської міськради, відповідне розпорядження від 26 січня підписав Харківський міський голова Геннадій Кернес.

Карантин триватиме до особливого розпорядження.

Як додав на своїй сторінці в Facebook директор Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міської ради Юрій Сидоренко, навчальні заклади закриють із завтрашнього дня, 27 січня.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі заявив, що в Україні від грипу вже померли 83 людини.

Він констатував, що в Україні почалася епідемія грипу і сьогодні в МОЗ відбудеться засідання штабу. За його словами, в цілому в Україні на грип та ГРВІ захворіли 2,6 мільйона людей.