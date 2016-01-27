На Закарпатті від спроби розібрати боєприпас один чоловік загинув, другий госпіталізований

У Міжгірському районі Закарпатської області вибухнув боєприпас, який двоє чоловіків намагалися розібрати.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі голови Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля 26 січня в с. Торунь Міжгірського району Закарпаття на приватному подвір'ї вибухнув боєприпас, який намагалися розібрати двоє місцевих жителів. В результаті один з них, 57-річний чоловік, загинув на місці, а іншого, 51-річний сусіда, доставлено в лікарню.

Зараз компетентні служби з'ясовують, що це був за боєприпас – снаряд чи міна, додали в прес-службі.

«Швидше за все, чоловіки знайшли боєприпас десь на околиці та за допомогою молотка намагалися розібрати, щоб здати на металобрухт. Більш точні дані будуть відомі пізніше, тому що поранений, у якого пошкоджено руки і ноги, знаходиться в шоковому стані і не може пояснити, що сталося», - цитує Москаля прес-служба.

Вік боєприпасу поки теж не відомий. Зараз на місці працюють рятувальники та експерти, додали в прес-службі.