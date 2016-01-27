В Одеському регіоні вже 27 померлих через ускладнення від пандемічного грипу

В Одеському регіоні кількість померлих від ускладнень, викликаних пандемічним грипом (штам AH1N1), збільшилася до 27 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ситуаційного центру з грипу, створеного при департаменті охорони здоров'я і соціального захисту Одеської обласної державної адміністрації, за офіційними даними, станом на 26 січня в регіоні від цього захворювання померли 27 осіб, з яких 19 – в Одесі.

У прес-службі додали, що епідеміологічний поріг не перевищено.

Водночас, як зазначив сьогодні на брифінгу директор департаменту охорони здоров'я Ігор Шпак, зараз ситуація із захворюваністю на грип у місті стабілізувалася.

За останній тиждень рівень захворюваності на ГРВІ та грип в Одесі становив 62,7 на 10 тис. населення, що нижче епідпорогу.

Станом на 25 січня у центри первинної медико-санітарної допомоги Одеси звернулися 578 осіб із симптомами гострих респіраторних захворювань, з них у 50 пацієнтів є підозра на грип.

У лікарнях Одеси на лікуванні перебуває 331 хворий з пневмонією, з яких у режимі цілодобової подачі кисню - від 20 до 30 пацієнтів.

Відзначається позитивна динаміка щодо зменшення кількості нових випадків пневмонії: якщо минулого тижня щодня надходили на госпіталізацію від 40 до 55 пацієнтів з пневмонією, то вчора, 25 січня, кількість госпіталізованих становила 28 осіб.

«Слід відзначити хорошу роботу акушерсько-гінекологічної служби Одеси із спостереження в епідсезон з грипу за вагітними жінками, які належать до групи підвищеного ризику ускладнень. Всього в жіночих консультаціях Одеси на обліку перебувають 6246 вагітних, при цьому тільки 12 вагітних перебувають у стаціонарах з ГРВІ та грипом, та ще 8 отримують амбулаторне лікування», - сказав Шпак.

Зі 150 тис. дітей за останні дні в стаціонари дитячих лікарень надійшли 50 осіб з ГРВІ та грип, з них 12 дітей з пневмонією. На амбулаторному лікуванні перебувають 2362 дитини з ГРВІ та грипом, жодна дитина з таким діагнозом не перебуває в реанімаційному відділенні.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня в Ситуаційному центрі швидкого реагування з грипу при ОДА повідомили, що від ускладнень, викликаних грипом АH1N1, померло 26 осіб, 8 – у районах області, решта – в Одесі.

У медустановах і школах Одеси з метою запобігання поширенню захворюваності на грип та ГРВІ запроваджено карантин, оголошено карантин у школах Одеси. Створено Ситуаційний центр швидкого реагування при ОДА.

Головна особливість нинішньої санітарно-епідеміологічної ситуації в Одесі та області полягає у збільшенні кількості ускладнень у вигляді пневмонії серед хворих на грип AH1N1.

З бюджету Одеси виділено 3 млн грн на придбання додаткових медикаментів і кисневих концентраторів для лікування пневмонії в умовах стаціонару міських лікарень. Аналогічна сума – з бюджету ОДА.