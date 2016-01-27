В Одеській області за добу зі снігових заметів звільнено 2 "швидкі", на Чернігівщині 3 "швидкі"

В Одеській області за минулу добу зі снігових заметів звільнено 7 транспортних засобів, у тому числі пасажирський автобус і два автомобілі швидкої медичної допомоги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, в Ізмаїльському районі області на автодорозі Ізмаїл-Болград у сніговому заметі застряг автобус. За допомогою буксировочного тросу силами пожежно-рятувального підрозділу автобус звільнено із замету на проїжджу частину. Врятовано 21 людину, з них – двоє дітей.

О 23:16 до Служби порятунку «101» від лікаря бригади швидкої допомоги надійшло повідомлення про те, що на Французькому бульварі, 60, біля санаторію «Росія», у сніговому заметі застряг автомобіль швидкої допомоги. Спецавтомобіль медиків витягли зі снігу. Ніхто не постраждав. Аналогічна допомога знадобилася на вулиці Річній, де застрягла в снігу «швидка», яка транспортувала породіллю.

Також о 22:19 надійшло повідомлення від начальника районного управління «Облавтодор» про те, що на 15 км автодороги Арциз - Главані внаслідок погодних умов застряг трактор. Загиблих і постраждалих немає. Врятовано одну людину.

У Біляївському районі рятувальники надали допомогу із звільнення зі снігового замету трьох автомобілів на автодорозі Біляївка - Широка Балка. Машини вивільнено із заметів, врятовано 4 людини.

У Чернігівській області рятувальники за минулу добу вивільнили із снігових заметів три автомобілі "швидкої допомоги".

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДСНС у Чернігівській області, у Чернігові для вивільнення зі снігового замету автомобіля швидкої медичної допомоги залучалось відділення 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Чернігова.

У с. Хотівля Городнянського району для вивільнення зі снігового замету двох автомобілів швидкої медичної допомоги залучалось відділення 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Городня.

Загалом, упродовж минулої доби для забезпечення транспортного сполучення на автошляхах Чернігівської області від ДП "Чернігівський облавтодор" було задіяно 85 одиниць спеціальної техніки та 117 працівників.

Загальний стан транспортного сполучення - задовільний.