У школах Кіровограда через грип та ГРВІ додаткові канікули триватимуть до 29 січня

У загальноосвітніх навчальних закладах Кіровограда через грип та ГРВІ додаткові канікули триватимуть до 29 січня.

Про це УНІАН повідомили в управлінні освіти Кіровоградської міської ради.

Начальник управління освіти міської ради Лариса Костенко відзначила, що продовження вимушених зимових канікул викликано станом епідемічної ситуації в обласному центрі, яка залишається складною.

Як повідомляв УНІАН, у Кіровограді у зв'язку зі збільшенням рівня захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні захворювання (ГРВІ) з 18 січня оголошено додаткові канікули.

Станом на 25 січня в Кіровограді зафіксовано 2 смертельних випадки свинячого грипу, всього в області кількість хворих на ГРВІ перевищила епідпоріг на 69%.