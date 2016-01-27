Кількість госпіталізованих хворих на грип та ГРВІ у Києві за минулу добу зросла

Як повідомили УНІАН у Департаменті охорони здоров’я Київської міської держадміністрації, протягом минулої доби у столиці зареєстровано 7 559 хворих на грип та ГРВІ.

Зокрема, кількість госпіталізованих за добу 26 січня дещо зросла – на лікування поступило 111 хворих на ГРВІ (64 дітей та 47 дорослих), 37 хворих на грип (2 дітей та 35 дорослих).

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Зазначається, що станом 27 січня в закладах охорони здоров’я, у складі яких функціонують інфекційні, терапевтичні та пульмонологічні відділення, на стаціонарному лікуванні перебуває 665 хворих на ГРВІ та 279 хворих на грип. З 279 хворих на грип 235 осіб отримують лікування в умовах відділень та 44 особи перебувають у реанімаційних відділеннях.

«Окрім того, станом на 27 січня в закладах охорони здоров’я в наявності 161 упаковка «Таміфлю», 204 вільних ліжка (32 – для дітей, 172 – для дорослих), вільних апаратів для проведення штучної вентиляції легень (неінвазивних): для дорослих – 14, для дітей – 6, для вагітних – 4», - йдеться у повідомленні.

В департаменті охорони здоров’я нагадали, що станом на 22 січня захворіло 5 198 осіб, на 23 січня – 2 084 особи, на 24 січня – 795 осіб, на 25 січня – 8 390 осіб.