Сумська міськрада направить 456 млн грн на програму охорони здоров’я

Як передає кореспондент УНІАН, проект програми підтримали 28 із 30 присутніх депутатів (всього в Сумській міськраді 42 депутати).

Комплексна програма включає 9 бюджетних програм: «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню», «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим», «Надання стоматологічної допомоги населенню», «Первинна медико-санітарна допомога», «Централізовані бухгалтерії та фінансовий облік закладів охорони здоров'я», «Інші заходи в галузі охорони здоров'я», «Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я», «Проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я», «Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та не цукровий діабет».

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Програма складена на п’ять років, які об’єднані у два етапи: 1-й етап – із 2016 по 2018 рр.; 2-й етап – із 2019 по 2020 рр.

Програма буде фінансуватися з міського бюджету. Зокрема, у 2016 році на її реалізацію планується направити 88,7 млн грн, у 2017 р. – 94,2 млн грн, у 2018 р. – 92 млн грн, у 2019 р. – 91,1 млн грн, у 2020 р. – 90,4 млн грн.

В обсязі видатків на виконання програми не враховані видатки на поточне утримання установ (зарабітна плата з нарахуваннями, оплата за спожиті енергоносії та інші видатки).

Довідка УНІАН. На території Сум розташовані 17 лікарняних закладів, які надають стаціонарну допомогу хворим міста. З них 5 лікарняних закладів підпорядковані відділу охорони здоров’я Сумської міськради, 12 - управлінню охорони здоров’я Сумської облдержадміністрації.

Для стаціонарного лікування хворих у Сумах розгорнуто 3,85 тис. ліжок. Амбулаторно-поліклінічна допомога хворим надається 31 амбулаторно-поліклінічними закладами та їх структурними підрозділами.

Лікувально-профілактичні заклади міста обслуговують близько 271 тис. населення.