У Львівській області з початку епідсезону від пандемічного грипу померло 6 осіб

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту охорони здоров‘я Львівської ОДА, в області 6 летальних випадків від грипу А(N1H1) – четверо львів’ян, один житель міста Червонограда і жінка зі Сколівського району.

Вірусологічною лабораторією Львівського обласного лабораторного центру проводяться дослідження осіб, що перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров’я. Згідно одержаних результатів, грип штаму А(N1H1) виявлено у 49 осіб.

Станом на 27 січня, в області відмічається перевищення епідпорогу на 8 адміністративних територіях: місто Червоноград, Сколівський, Перемишлянський, Жовківський, Пустомитівський, Мостиський, Золочівський та Бродівський райони.

Як інформує прес-служба, від початку епідсезону захворюваності на грип та ГРВІ на Львівщині захворіло 175 065 осіб. За останню добу 5 734 осіб, в тому числі 2 563 дитини, приріст захворілих за добу становить 53%. Захворюваність серед медичних працівників – 59 осіб за добу.

У місті Львові введено в дію заходи обмежувального характеру - з 27 січня призупинено навчання в школах та позашкільних закладах терміном на 7 днів.

Також призупинено навчання в школах міст Стебник, Дрогобич, Червоноград, смт Славське Сколівського району, Сокальському та Дрогобицькому районах.

Як повідомляв УНІАН, станом на 26 січня в Україні від грипу померли 83 людини.