Черкащина: рятувальники витягли зі снігового замету "швидку" з роділлею

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УДСНС у Черкаській області, близько 7-ї години ранку 27 січня жінка, у якої почалися пологові перейми, викликала додому «швидку».

Читайте такожВ Одеській області за добу зі снігових заметів звільнили 2 "швидкі", що у Чернігівській області 3 "швидкі"

Намагаючись вивезти породіллю, медичний автомобіль застряг у глибокому снігу, який випав напередодні.

Коли водій зрозумів, що самостійно зі снігового замету автомобіль не виїде, лікарі звернулися за допомогою до місцевої пожежно-рятувальної частини.

Рятувальники дісталися місця пригоди та за допомогою пожежного автомобіля витягли автомобіль швидкої допомоги із засніженої вулиці на прочищену дорогу.

Згодом рятувальникам повідомили, що жінка народила здорового хлопчика.

Це вже другий випадок з початку року, коли рятувальникам доводиться надавати допомогу породіллям. Тиждень тому в Уманському районі через великі снігові замети рятувальники доставили трактором до пологового будинку вагітну жінку.