Посада медичної сестри у луцькій лікарні коштує $500

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, керівника одного з лікувальних закладів обласного центру, який вимагав гроші за сприяння в працевлаштуванні, викрито 26 січня прокуратурою Волинської області спільно з працівниками управління СБУ та слідчого управління головного управління Національної поліції у Волинській області.

Посадовець вимагав хабар у розмірі 500 доларів від жінки за сприяння у працевлаштуванні в закладі медсестрою.

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Триває досудове розслідування. Медику загрожує покарання за вчинення тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати відповідні посади та займатися діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацію.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 25 січня, у Тернополі затримали керівника відділу кадрів однієї із тернопільських лікарень при отриманні хабара. Керівник відділу за допомогу в працевлаштуванні на посаду медсестри вимагала 2 тис. доларів.