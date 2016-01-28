На Житомирщині від пневмонії померли ще двоє людей

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

За даними медиків, пневмонія з`явилася як ускладнення після грипу.

«За останню добу в області зареєстровано 2 смерті від пневмонії, збудник якої ще не уточнений: один житель Житомира, та один - Черняхівського району. Проводяться необхідні лабораторні дослідження задля встановлення причини хвороби», - йдеться у повідомленні.

«На даний час проводяться відповідні лабораторні дослідження на виявлення вірусу A (H1N1)», - зазначили в ОДА.

У департаменті охорони здоров`я запевнили, що для лікування хворих на пневмонію в області є апарати для вентиляції легень та інше необхідне обладнання. Всі медичні стаціонари забезпечені відповідними антибіотиками.

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За даними управління охорони здоров’я облдержадміністрації, за останню добу в області на ГРВІ та грип захворіло 2105 осіб, із них дітей – 828, дорослих – 1277, вагітних жінок – 15.

Наразі в області епідпоріг із захворюваності на грип та ГРВІ перевищений на 21%.

Як повідомляв УНІАН, в області у 25-ти випадках за результатами лабораторних досліджень матеріалу хворих встановлено, що з початку епідсезону (з жовтня 2015 р.) виявлено вірус грипу типу А(H1N1) пандемічний, проте у більшості випадків превалюють аденовіруси (41,7%), віруси парагрипу (31,2%) та РС-віруси (20,8%).

У Бердичеві два тижні тому було зафіксовано смертельний випадок, спричинений захворюванням на свинячий грип.