На Житомирщині від пневмонії померли ще двоє людей
На Житомирщині від пневмонії померли ще двоє людей, перевіряється наявність у них вірусу пандемічного грипу A (H1N1).
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.
За даними медиків, пневмонія з`явилася як ускладнення після грипу.
«За останню добу в області зареєстровано 2 смерті від пневмонії, збудник якої ще не уточнений: один житель Житомира, та один - Черняхівського району. Проводяться необхідні лабораторні дослідження задля встановлення причини хвороби», - йдеться у повідомленні.
«На даний час проводяться відповідні лабораторні дослідження на виявлення вірусу A (H1N1)», - зазначили в ОДА.
У департаменті охорони здоров`я запевнили, що для лікування хворих на пневмонію в області є апарати для вентиляції легень та інше необхідне обладнання. Всі медичні стаціонари забезпечені відповідними антибіотиками.
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За даними управління охорони здоров’я облдержадміністрації, за останню добу в області на ГРВІ та грип захворіло 2105 осіб, із них дітей – 828, дорослих – 1277, вагітних жінок – 15.
Наразі в області епідпоріг із захворюваності на грип та ГРВІ перевищений на 21%.
Як повідомляв УНІАН, в області у 25-ти випадках за результатами лабораторних досліджень матеріалу хворих встановлено, що з початку епідсезону (з жовтня 2015 р.) виявлено вірус грипу типу А(H1N1) пандемічний, проте у більшості випадків превалюють аденовіруси (41,7%), віруси парагрипу (31,2%) та РС-віруси (20,8%).
У Бердичеві два тижні тому було зафіксовано смертельний випадок, спричинений захворюванням на свинячий грип.