На Волині з підозрою на пандемічний грип померло троє людей

Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління охорони здоров’я облдержадміністрації з посиланням на Головне управління Держсанепідемслужби у Волинській області.

Зазначається, що за третій тиждень 2016 року рівень захворюваності грипом та гострими респіраторними вірусними інфекціями серед населення області значно зріс, епідемічний поріг перевищено на 97,3%. Перевищено епідемічні пороги в містах Луцьку на 37,9%, Нововолинську- на 51%, Луцькому, Горохівському, Камінь- Каширському та Ківерцівському, Ковельському районах — більш як у 2 рази. Наближаються до епідпороіу Локачинський, Любомльський, Шацький райони.

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«На даних адміністративних територіях запроваджуються додаткові протиепідемічні заходи, в тому числі органами місцевих адміністрацій застосовуються точкові обмежувальні заходи. В зв’язку з високим рівнем захворюваності тимчасово призупинене навчання в загальноосвітніх школах в містах Луцьк, Нововолинськ, Ковель, Локачинського району та с. Піддубці Луцького району», - йдеться у повідомленні.

З початку 2016 року із числа тих, хто захворів на гострі респіраторні вірусні інфекції (20 638 осіб), кількість ускладнень у вигляді пневмоній становить 0,8% ( захворіло 167 осіб).

Всього з початку епідсезону 2015-2016 років захворіло на грипоподібні інфекції та ГРВІ 83 023 (7,7% від числа жителів області), з них більше 50 тис. (або 65%) дітей до 17 років, або 22 % дитячого населення. За цей же період госпіталізовано 2635 хворих ( 3% від числа хворих), з них 1801(68%) дітей до 17 років.

За період епідсезону померло з підозрою на грип 3 особи, всі дорослі, лабораторно підтверджено пандемічний вірус А(НШ1) у двох осіб.

«Лабораторією ДУ "Волинський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України" з почату епідсезону проведено моніторингове вірусологічне обстеження 110 хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції. Вірус пандемічного грипу А(НШ1) виділено від 10 хворих», - додали в ГУ Держсанепідемслужби області.