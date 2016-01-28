У Чернігові розслідують злочинну діяльність головного лікаря медзакладу

Про це УНІАН повідомили у секторі комунікацій Головного управління Національної поліції в області.

Згідно з повідомленням, цього тижня управління захисту економіки в Чернігівській області Національної поліції України викрило факт зловживання службовим становищем з боку головного лікаря одного з медзакладів Чернігова.

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Наприкінці 2014 року головний лікар цього закладу уклав незаконний договір оренди з комерційним товариством щодо передачі в оплатне користування будівлі котельні, обладнання і тепломереж для надання послуг з постачання теплової енергії та гарячої води цьому комунальному лікувально-профілактичному закладу.

Виконавчий комітет міської ради за поданням товариства затвердив тарифи на опалення та постачання гарячої води для розрахунків з медзакладом, в розрахунок яких увійшли орендна плата, комунальні платежі, витрати на паливо, податки, рентабельність, а також інші витрати, не властиві для діяльності котелень (відрядження персоналу, оренда офісної техніки тощо).

За попередніми підрахунками (враховуючи обсяги спожитого газу до передачі в оренду котельні у 2014 році), внаслідок укладання вищезазначених угод комунальний лікувально-профілактичний заклад завдав збитків державним інтересам у вигляді переплати комерційному товариству понад 1,3 млн гривень.

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Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем) - карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Триває досудове розслідування.