Препарати проти грипу завозять до регіонів - МОЗ
11:34, 28 січня 2016Новини регіонів
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Протигрипозні препарати «Таміфлю» і «Реленца», надані Україні у якості гуманітарної допомоги від Уряду Литви, вже знаходяться на складах ДП «Укрвакцина» МОЗ України та готові до розвезення відповідно до потреб регіонів.
УНИАН
Як повідомили УНІАН у МОЗ, обсяг гуманітарної допомоги з Литви склав 2 443 упаковок «Таміфлю» та 27 645 упаковок «Реленца».
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Препарати будуть розподілені в першу чергу на первинний та вторинний рівень лікувальної мережі. Відповідно до протоколів лікування грипу та ГРВІ, вони не призначені для самостійного вживання, їх прийом має здійснювати лише під контролем лікаря.
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