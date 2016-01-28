Препарати проти грипу завозять до регіонів - МОЗ

Як повідомили УНІАН у МОЗ, обсяг гуманітарної допомоги з Литви склав 2 443 упаковок «Таміфлю» та 27 645 упаковок «Реленца».

Читайте також"Таміфлю" потрібно приймати винятково під контролем лікарів - МОЗ

Препарати будуть розподілені в першу чергу на первинний та вторинний рівень лікувальної мережі. Відповідно до протоколів лікування грипу та ГРВІ, вони не призначені для самостійного вживання, їх прийом має здійснювати лише під контролем лікаря.